Доцент-расчленитель из СПбГУ дал показания против себя

В ходе допроса с видеофиксацией Олег Соколов дал показания "сквозь слёзы, сожалея о содеянном".

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, дал показания против себя на допросе, передаёт "Интерфакс".

Как пояснил адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный ранее оформил явку с повинной и отказался давать показания против себя.

— Сегодня (13 ноября. — Прим. Лайфа) Олег Валерьевич отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого, — рассказал адвокат.

По его словам, в ходе допроса с видеофиксацией Соколов дал показания "сквозь слёзы, сожалея о содеянном".

В понедельник суд вынес решение об аресте на два месяца Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Доцента задержали 9 ноября, в его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, а в квартире — другие останки девушки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства.