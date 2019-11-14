Учёные доказали смертельное влияние электронных сигарет на человека

В эксперименте приняло участие 20 здоровых некурящих людей, у которых после первого же использования начались изменения в организме.

Отношение к электронным сигаретам как к "более здоровой" альтернативе традиционным никотиновым палочкам всё сильнее даёт трещину, поскольку с каждым новым исследованием становится всё более ясно, что альтернативное курение зачастую вредит организму не меньше, а, может, даже больше обычного.

Учёные из медицинского центра при Университете Майнца в Германии опубликовали в журнале European Heart Journal результаты своей научной работы, в которой им удалось выявить взаимосвязь курения электронных сигарет с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Установлено, что даже кратковременное воздействие паров электронных сигарет на стенки сосудов вызывает в последних эндотелиальную дисфункцию — нарушение работы эндотелия, главной защитной ткани кровеносной системы. Это приводит к повышению сердцебиения и артериального давления, увеличивает риск повреждения мозга и может спровоцировать повреждение внутренних тканей.

В эксперименте приняло участие 20 абсолютно здоровых некурящих добровольцев, у которых после первой же пробы электронных сигарет были зарегистрированы изменения в организме: увеличение частоты сердечных сокращений, рост напряжённости артерий и нарушение работы внутренней оболочки сосудов.

В ходе лабораторных экспериментов учёным удалось установить, что причина нарушения работы сосудов связана с ферментом NOX-2, который образуется при испарении пара. В нормальных условиях он выполняет защитные функции, ограждая организм от бактерий и окислительного стресса.

Этой осенью споры о пользе и вреде электронных сигарет и прочих устройств для курильщиков разгорелись с новой силой, после того как в США была официально подтверждена смерть 18 человек, у которых были диагностированы схожие лёгочные заболевания, а из разных уголков мира всё чаще стали приходить новости о тяжёлых заболеваниях, спровоцированных этими гаджетами.

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