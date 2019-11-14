В Сети появилось видео Рук-Базук после операции. Спойлер: всё на месте

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В инстаграм-аккаунте ruki_bazuki_official было опубликовано видео, на котором знаменитый синтоловый качок Кирилл Терёшин ужинает в компании приятелей. При этом его знаменитые "руки-базуки" находятся на месте, несмотря на сообщения об операции по их удалению.

Но когда именно была сделана запись и какова дальнейшая судьба самого известного бицепса России после того, как было объявлено о его удалении, — неизвестно.

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