Косметолог рассказала Лайфу, что угрожает "Рукам-Базукам" после откачки синтола

В худшем варианте руки полностью не восстановятся. Есть ещё вариант, что он вскоре захочет повторить процедуру накачки.

Кирилл Терёшин, более известный как Руки-Базуки, благодаря своим накачанным синтолом конечностям, вероятно, не сможет полностью восстановиться после откачки этого "наполнителя". Об этом Лайфу заявила замдиректора Ассоциации профессиональных косметологов Forma Екатерина Захарова.

По её словам, синтол рассасывается в организме максимум на 30%. Остальные 70% остаются в мышцах на ближайшие пять-семь лет.

— Есть различные методики, которые убирают этот синтол. Скорее всего, в его случае растворяют просто, но остатки всё равно есть. Но как это повлияет? Останется ли у него подвижность? Сможет ли он пальцами шевелить? У него же кровоток вообще капитально нарушен, — рассказала Лайфу Захарова. — У Кирилла эти его проблемы и начали возникать, потому что не течёт кровь, рук своих не чувствует, ничего не чувствует, и отмирание тканей. Но насколько он сможет их восстановить — это главный вопрос.

Она также опасается, что после операции у молодого человека возникнут психологические проблемы.

— Бодибилдеры очень сильно любят свои тела, у них начинаются комплексы и проблемы психологические. Риск, что он вернётся к этому обратно, очень высокий, — считает Захарова. — Вот это чувство, что "жизни больше ничего не угрожает и почему бы мне ещё раз не попробовать", может грозить ампутацией.

Напомним, что накануне Руки-Базуки попал в больницу с воспалением бицепсов. Позже его прооперировали и выкачали все синтетические вещества из рук.