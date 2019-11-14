Флорист назвала цветы, которые портят личную жизнь

Комнатные цветы способны не только украсить интерьер или поднять настроение, они также способны разрушить личную жизнь, уверена арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Агеенко.
По её словам, большую опасность для семейной жизни молодожёнов представляет орхидея "фаленопсис", которую без труда можно встретить в любом цветочном магазине. Её ни в коем случае нельзя ставить в спальню.
— Считается, что этот цветок мешает молодым парам. Это декоративное тропическое растение больше подходит для оформления гостиной, — приводит её слова радио Sputnik.
А для спальни, по словам Агеенко, больше подойдёт фиалка, она очень благоприятно действует на семейную жизнь и благополучие. Она рекомендует ставить "как можно больше фиалок".
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