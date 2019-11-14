Флорист назвала цветы, которые портят личную жизнь

В свою очередь, наладить личную жизнь помогут фиалки. Флорист рекомендует ставить их "как можно больше".

Комнатные цветы способны не только украсить интерьер или поднять настроение, они также способны разрушить личную жизнь, уверена арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Агеенко.

По её словам, большую опасность для семейной жизни молодожёнов представляет орхидея "фаленопсис", которую без труда можно встретить в любом цветочном магазине. Её ни в коем случае нельзя ставить в спальню.

— Считается, что этот цветок мешает молодым парам. Это декоративное тропическое растение больше подходит для оформления гостиной, — приводит её слова радио Sputnik.

А для спальни, по словам Агеенко, больше подойдёт фиалка, она очень благоприятно действует на семейную жизнь и благополучие. Она рекомендует ставить "как можно больше фиалок".

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