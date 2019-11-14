Средний "заём до зарплаты" увеличился на 9,8%

Наибольший рост величины среднего микрозайма был зафиксирован среди лиц от 25 до 29 лет.

Средний размер "займа до зарплаты" (до 30 тысяч рублей и сроком до 30 дней) в российских микрофинансовых организациях в третьем квартале этого года вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 8,1 тысячи рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, на 12,6% сократилось количество выданных кредитов в самом массовом сегменте — займов до десяти тысяч рублей. Таким образом, увеличился средний размер микрозайма, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

— При этом причиной снижения выданных микрозаймов в самом массовом сегменте "займов до зарплаты" стали оптимизация бизнес-процессов микрофинансовых организаций и регуляторные действия Банка России, — добавил он.

Наибольший рост среднего микрозайма был зафиксирован среди лиц от 25 до 29 лет — этот показатель поднялся на 12% до восьми тысяч рублей. Наименьшая динамика находится в сегменте заёмщиков старше 65 лет, где рост равняется 6% — до 7,1 тысячи рублей.

Среди 30 регионов — лидеров по объёмам этого вида розничного кредитования наибольший рост среднего размера микрозайма отмечается в Саратовской (+27%), Ростовской (+23%) и Омской (+20,5%) областях. Снижение зафиксировано в Нижегородской (–1%) и Архангельской (–0,4%) областях.

Ранее Роспотребнадзор предостерёг россиян от оформления микрозаймов.