Почти 28 миллионов долларов за картину Моне заплатил неизвестный покупатель

В целом же эксперты отмечают некоторый спад на рынке предметов искусства, о чём говорят суммы заключённых сделок.

#AuctionUpdate: One of the artist’s greatest masterpieces, Claude Monet’s sublime view of #CharingCross Bridge sells for $27.6 million in #NYC, setting a new record for the artist’s Charing Cross Bridge series. #SothebysImpMod pic.twitter.com/quMI0aOOTt — Sotheby's (@Sothebys) 13 ноября 2019 г.

Картина художника-импрессиониста Клода Моне "Мост Чаринг-Кросс" была продана на аукционе Sotheby’s за 27,6 миллиона долларов покупателю, пожелавшему остаться неизвестным. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

В целом специалисты отмечают, что состоявшиеся торги стали отражением "состояния рынка", и приводят в пример показатели прошлого года, когда общий объём сделок составил 315,4 миллиона долларов, что значительно превышает нынешние 209 миллионов.

Всего в этот вечер было продано 42 предмета искусства, из которых 35 продавались дороже 1 млн долларов. Цена четырёх превышала 10 млн, и лишь один стоил больше 25. Эксперты отмечают, что годом ранее лотов стоимостью от 20 млн было значительно больше, аж семь штук.

Ранее Лайф сообщал, что пылившийся на полке фарфоровый чайник продали в Британии за £ 1 040 000.