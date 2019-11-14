Лайф узнал имена и состояние пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

Кроме того, стало известно имя открывшего огонь четверокурсника — это Д.И. Засорин 2000 года рождения.

В результате стрельбы, которую устроил в Колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска один из студентов, пострадали два его несовершеннолетних сокурсника.

По данным Лайфа, Касьян К. 2002 года рождения находится в операционной Детской областной больницы в удовлетворительном состоянии. У него огнестрельное ранение шеи и плеча, а также геморрагический шок.

В перевязочной той же больницы в удовлетворительном состоянии сейчас находится Егор С. 2002 года рождения — у него огнестрельное ранение верхней трети левого бедра.

В Городскую клиническую больницу был доставлен третий пострадавший — В.Г. Рожков 1999 года рождения. По предварительным данным, сейчас его оперируют, у него диагностировано огнестрельное ранение ягодичной области и, вероятно, травма живота.

Убитый в аудитории четверокурсник — А. Голубничий. Именно ему убийца прокричал "Ты что, бессмертный?", прежде чем выстрелить.

Кроме того, Лайфу стало известно имя открывшего огонь четверокурсника — это Д.И. Засорин 2000 года рождения. Он покончил с собой.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое получили ранения. Лайф рассказывал подробности произошедшей трагедии.