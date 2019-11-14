В Приморье зафиксирован новый очаг распространения африканской чумы свиней

АЧС была выявлена при исследовании патматериала дикого кабана, которого обнаружили на расстоянии в 4,8 километра восточнее села Ружино.

Ветеринарная лаборатория в Приморье сообщила о наличии вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Лесозаводского городского округа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

— Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории Лесозаводского городского округа, — сказано в сообщении.

АЧС была выявлена при исследовании патматериала дикого кабана, которого обнаружили в 4,8 километра восточнее села Ружино.

Как пишет ТАСС, Государственная ветеринарная инспекция продолжит проведение карантинных мероприятий в трёх районах Приморского края: Ханкайском, Лесозаводском и Пожарском. Сейчас очаги чумы обнаружены только в дикой природе, в фермерских хозяйствах вируса нет.

Ранее ввоз свиней из Болгарии и Словакии на территорию России был ограничен из-за обнаружения АЧС.