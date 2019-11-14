Погибший при стрельбе в благовещенском колледже собирался скоро жениться

Погибший при стрельбе в благовещенском колледже Алексей Голубничий собирался жениться на своей девушке Дарине. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает портал, парень планировал сделать предложение буквально на днях, а сама девушка мечтала связать с ним свою судьбу. Однако этому не суждено было сбыться — сегодня юноша был убит однокурсником Даниилом Засориным.

Прежде чем выстрелить, убийца прокричал своей жертве: "Ты что, бессмертный?! Давай проверим".

Стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии.