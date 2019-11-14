СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Благовещенске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по статье "Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений".
Напомним, что стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии.
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