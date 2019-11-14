Учёные открыли новую опасность сахара. Под угрозой — кишечник и мозг

По словам исследователей, негативное влияние сладкого на организм наступает уже спустя два дня.

Учёные из Университета Альберты доказали, что наличие сахара в рационе значительно повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника, а также провоцирует развитие деменций. Результаты их работы опубликованы в Scientific Reports.

Исследователи разделили лабораторных мышей на две группы: одних кормили обычной едой, без сахара, другие же стали получать половину питательных веществ из сахарозы. Затем у подопытных искусственно вызывали колит (воспаление толстой кишки).

Оказалось, что у грызунов из второй группы симптомы повреждения кишечной ткани были в значительной степени более выражены, причём существенная разница в результатах начинала наблюдаться уже через два дня сахарной диеты.

Специалисты выяснили, что сахар стимулирует развитие в пищеварительной системе человека болезнетворных бактерий, что ещё сильнее усугубляется при недостатке клетчатки в организме.

Также установлено, что большое количество сахара в рационе увеличивает проницаемость кишечника. Из-за этого свойства отходы жизнедеятельности "плохих" бактерий из кишечника попадают в другие части организма, где могут быть причастны к развитию более серьёзных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона.