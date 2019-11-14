Лайф узнал о характеристике на стрелка в колледже: неконфликтный и ответственный

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Никаких дисциплинарных взысканий у Даниила не было, а учился он на "хорошо" и "отлично".

Стала известна характеристика от колледжа на Даниила Засорина, который устроил стрельбу в благовещенском учебном заведении. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, стрелок оценивался руководителями колледжа как неконфликтный и ответственный молодой человек.

Кроме того, он строил отношения с педагогами на взаимном уважении и доверии, а к общественным поручениям относился ответственно. Успевал по всем дисциплинам и учился на "хорошо" и "отлично". За употреблением алкоголя, наркотиков замечен не был.

<p>Стрелок Даниил Засорин. Фото © Соцсети</p>

Никаких дисциплинарных взысканий не было.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.

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