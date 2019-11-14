Охранник благовещенского колледжа задержан по делу о стрельбе

Даниил Засорин пронёс оружие в рюкзаке мимо сотрудника ЧОПа и зарядил ружьё в туалете.

Задержан сотрудник ЧОПа "Сириус-А", который охранял благовещенский колледж во время стрельбы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса, — заявили в ведомстве.

Там же добавили, что возбуждено третье уголовное дело. Оно расследуется по статье "Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Что касается охранника Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, то у него даже не было разрешения на работу. Даниил Засорин пронёс мимо чоповца оружие и зарядил ружьё в туалете. В учебном заведении также не было рамочного металлодетектора.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, три (17, 19 и 20 лет) получили ранения. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии.