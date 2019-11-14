Охранник колледжа, где произошла стрельба, не имел разрешения на работу

Мужчина проходил по временному документу и не имел даже разряда по охранной деятельности.

Охранник Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где сегодня произошла стрельба, не имел разрешения на работу. Об этом сообщил представитель Росгвардии на заседании специально созданной комиссии при губернаторе Василии Орлове.

— Охранник, который находился на посту, оформлен соответствующим образом не был. Проходил он по временному документу, разрешение у охранника отсутствовало, разряда по охранной деятельности он не имел. Сейчас прокуратура проводит по этому поводу проверку, — сообщил представитель ведомства.

Ранее один из студентов колледжа рассказал Лайфу, как была организована охрана в учебном заведении. По словам собеседника редакции, при входе в колледж нет никаких металлоискателей, то есть пронести в учебное заведение можно всё что угодно. Предварительно известно, что оружие в колледж пронесли в разобранном виде, а охранник в этот момент сидел в своей кабинке.

Сообщалось, что систему охраны благовещенского колледжа после стрельбы проверит и Следственный комитет.