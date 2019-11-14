СКР проверит систему охраны благовещенского колледжа после стрельбы

Для расследования инцидента в учреждение направили опытных криминалистов центрального аппарата ведомства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить систему охраны в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления, — отметили в ведомстве.

Для расследования происшествия в Благовещенск направили опытных криминалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета России.

В Министерстве образования и науки Амурской области сообщили, что строительный колледж возобновит работу в штатном режиме с 15 ноября.

— Со слов исполняющего обязанности заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова, завтра образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Представители министерства добавили, что в пятницу в учреждении будут работать службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.

Лайф сообщал, что утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам. Два человека, включая самого стрелка, погибли, ещё трое (17, 19 и 20 лет) были ранены. Лайф рассказывал об их состоянии и публиковал подробности инцидента. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.