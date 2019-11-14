"Иди отсюда". Благовещенский стрелок выгнал учительницу перед бойней

Она хотела вернуться в кабинет, так как боялась, что стрелок всех убьёт, но продавцы ближайшего магазина, куда она убежала, её не пустили.

Нападавший, устроивший стрельбу в Колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, вошёл в аудиторию в самом начале занятия. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Учительница спросила молодого человека, что он делает, на что тот ответил: "Иди отсюда" — и направил ружьё в сторону класса. Педагог побежала к охраннику, но тот лишь развёл руками. Тогда девушка забежала в ближайший магазин и позвонила в экстренные службы. Она хотела вернуться в кабинет, так как боялась, что стрелок всех убьёт, но продавцы её не пустили.

Напомним, что стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.