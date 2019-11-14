Студент амурского колледжа — об охране: Нет металлоискателей, проноси что хочешь

По словам учащегося, оружие в колледж пронесли в разобранном виде, а охранник в этот момент сидел в своей кабинке.

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где сегодня произошла стрельба, рассказал Лайфу о событиях этого утра.

— Мы сидели в кабинете, услышали выстрелы и звуки полиции за окном. Выстрелы были в корпусе "К". Нас закрыли в аудитории, — сказал молодой человек.

Сначала, по словам юноши, сообщалось о троих нападавших.

— Нам сказали, что их было трое. Одного задержали, второй зашёл в класс с дробовиком. Стал угрожать учителю, один студент стал заступаться, и ему выстрелили в голову. Тело лежит его в корпусе "К", — рассказал учащийся.

Также он отметил, что при входе в колледж нет никаких металлоискателей. Собеседник Лайфа подчеркнул, что пронести в учебное заведение можно всё что угодно. Он добавил, что оружие в колледж пронесли в разобранном виде, а охранник в этот момент сидел в своей кабинке.

Кроме того, студент рассказал, что после инцидента всем учащимся сказали сидеть в аудитории и никуда не выходить: "мол, можем и двое суток тут быть, нам обещали принести еду, но ничего не принесли".

Утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам. Два человека, включая самого стрелка, погибли, ещё трое (17, 19 и 20 лет) были ранены. Лайф рассказывал об их состоянии и публиковал подробности инцидента. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.