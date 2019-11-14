"Станьте незаметным". Эксперт озвучил правило выживания под прицелом стрелка

Лайф спросил у специалиста, каковы шансы выжить в помещении, куда зашёл человек с оружием. Оказалось, что всё возможно, особенно если стать почти "невидимкой" и аккуратно уйти из зоны поражения.

Председатель общероссийской организации "Право на оружие", эксперт по безопасности Вячеслав Ванеев озвучил правила, которые могут помочь сохранить жизнь, в случае если вы оказались в помещении с вооружённым человеком. Подобные ситуации являются стрессом и для самого стрелка, особенно если мы имеем дело с неопытным человеком с подвижной психикой, а не с профессиональным убийцей, и, разумеется, для тех, кто оказался на мушке. И тем не менее эксперт призывает потенциальных жертв собраться, сохранить холодный ум и как можно меньше привлекать внимания к своей персоне.

— Нужно попытаться быть незаметным, — объясняет собеседник Лайфа. — То есть не делать резких движений, не быть агрессивным, а лучше всего уйти из поля зрения стрелка.

Ванеев рекомендует при первой же возможности попытаться спрятаться или покинуть помещение, но делать это нужно исключительно в том случае, если это не вызовет дополнительной агрессии. Например, если стрелок будет отвлечён переговорщиками в противоположном углу помещения или что-то закрывает ему обзор.

— Тогда надо попытаться убежать, вывалиться из окна, если невысоко, или выбежать в дверь, то есть выйти из-под огня, — поясняет он.

Напомним, что стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии.