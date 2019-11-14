Лукашенко заявил, что Белоруссия — не "гиря на ногах" России

Он призвал подсчитать стоимость всех "услуг", оказываемых Белоруссией, и обсудить текущую ситуацию с представителями РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что граждане его страны — не "гиря на ногах" для россиян. Белорусский лидер сделал такое заявление, обсуждая охрану внешней границы союзного государства.

По его словам, российское общество должно осознавать, что "белорусы — никакие не нахлебники, что русскому человеку в Белоруссии не хуже, чем в России".

— Нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы её не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали её совместно ... Это тоже денег стоит и не только денег. И мы всё равно нахлебники, — приводит его слова "БелТА".

Политик также упрекнул российскую сторону в том, что недавно Минск приобрёл у Москвы самолёты Су 30-СМ за свой счёт, хотя он защищает внешнюю границу союзного государства.

Лукашенко добавил, что сейчас страна ведёт переговоры по углублению интеграции с Россией. Перед очередной встречей он призвал подсчитать стоимость всех "услуг", оказываемых Белоруссией, и обсудить текущую ситуацию с представителями РФ.

— Если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку, — подытожил он.

Ранее Лайф сообщал, что Белоруссия приняла решение о покупке истребителей Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории.