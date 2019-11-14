Глава МИД Украины заявил о возможном выходе из минских соглашений

Вадим Пристайко отметил, что очень многое будет зависеть от итогов встречи в "нормандском формате".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений.

— И если мы увидим, что они не срабатывают и это ведёт к постоянному затягиванию бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса, — сказал Пристайко BBC News —Украина.

Он также отметил, что эти соглашения не являются самоценностью для страны. По его словам, окончательное решение будет зависеть от того, как пройдёт встреча "нормандской четвёрки".

— И если ничего не привезём, то логичным будет вопрос, насколько этот "Минск" всё ещё нам необходим, — добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "все преграды устранены" для возобновления работы "нормандской четвёрки". Лидер Незалежной выразил надежду на проведение встречи мировых лидеров в ближайшее время. Однако в Кремле не увидели шагов Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Позднее на Украине заявили, что встреча "нормандской четвёрки" состоится в ноябре.