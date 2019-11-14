Минск хочет инициировать изменение договора с Россией об охране границ

Белорусская сторона настаивает на том, чтобы прилагать больше совместных усилий по развитию инфраструктуры, а также по оснащению сил и средств, которые привлекаются для безопасности рубежей Союзного государства.

Власти Белоруссии считают необходимым внести изменения в текущий договор с Россией по охране границы, сообщает БелТА. Документ автоматически продлевался каждые пять лет, и очередной срок его действия истекает в ноябре 2019 года. Однако ряд положений этого договора, как заявили сегодня в Минске, потерял свою актуальность.

— Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносит реальную пользу, выполняется двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления, — заявил госсекретарь республиканского Совета безопасности Станислав Зась.

Он подчеркнул, что Белоруссия не намерена выходить из договора об охране границы и по-прежнему считает полезным и нужным прилагать совместные усилия по защите общих рубежей. Однако на переработке этого документа Минск всё-таки настаивает.

— Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран, — добавил белорусский спикер.

Зась добавил, что ряд положений документа исполняется и даёт результат, например информационный обмен, совместные оперативно-разыскные мероприятия или подготовка кадров. А вот другие положения договора, по его словам, выполняются формально либо не в той степени, как это нужно.

— Это совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, которые привлекаются для охраны государственной границы. В этих направлениях как минимум нужно прилагать больше усилий, — резюмировал госсекретарь Совбеза.

Договор о совместных усилиях по охране государственных границ Белоруссии и России был ратифицирован в 1995 году. Годом ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Белорусские и российские пограничники взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что граждане его страны — не "гиря на ногах" для россиян. Заявление прозвучало как раз в контексте охраны внешней границы Союзного государства.

По его словам, российское общество должно осознавать, что "белорусы — никакие не нахлебники, что русскому человеку в Белоруссии не хуже, чем в России".