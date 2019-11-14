Московские таксисты оценили идею о запрете для насильников работать водителями

В первую очередь, чтобы избежать проблем с персоналом, следует чётко регламентировать проверку при приёме на работу, считает эксперт.

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов прокомментировал НСН разработку законопроекта, согласно которому осуждённым по "опасным" статьям запретят работать водителями такси, общественного транспорта и заниматься грузоперевозками.

— Я боюсь, что под запрет подпадут и те, кто сидел по другим статьям. Например, по статье за мошенничество. Тяжёлая эта статья или нет? Может же быть такое, что возьмут такого человека, а он людей станет обманывать, — сказал он.

При этом он добавил, что, несмотря на то что у больших компаний существует служба безопасности, которая проверяет потенциальных сотрудников, для приёма в другие автопарки, как правило, требуется лишь автомобиль и лицензия.

— Я понимаю, что, в принципе, они [бывшие осуждённые. — Прим. Лайфа] в этой сфере работают. Хорошо, если они исправились, больше не насилуют, не убивают, — подчеркнул Смирнов.

С другой стороны, добавил глава профсоюза, нужно подумать и о том, что у бывших заключённых может и не быть другой возможности заработать, а оставить человека без средств к существованию "тоже не очень хорошо".

Ранее Лайф писал, что Минтранс РФ предлагает запретить осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.