Московские таксисты оценили идею о запрете для насильников работать водителями

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов прокомментировал НСН разработку законопроекта, согласно которому осуждённым по "опасным" статьям запретят работать водителями такси, общественного транспорта и заниматься грузоперевозками.
— Я боюсь, что под запрет подпадут и те, кто сидел по другим статьям. Например, по статье за мошенничество. Тяжёлая эта статья или нет? Может же быть такое, что возьмут такого человека, а он людей станет обманывать, — сказал он.
При этом он добавил, что, несмотря на то что у больших компаний существует служба безопасности, которая проверяет потенциальных сотрудников, для приёма в другие автопарки, как правило, требуется лишь автомобиль и лицензия.
— Я понимаю, что, в принципе, они [бывшие осуждённые. — Прим. Лайфа] в этой сфере работают. Хорошо, если они исправились, больше не насилуют, не убивают, — подчеркнул Смирнов.
С другой стороны, добавил глава профсоюза, нужно подумать и о том, что у бывших заключённых может и не быть другой возможности заработать, а оставить человека без средств к существованию "тоже не очень хорошо".
Ранее Лайф писал, что Минтранс РФ предлагает запретить осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.
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