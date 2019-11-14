Alibaba отразила более двух миллиардов кибератак во время Всемирного дня шопинга

Отдел безопасности китайской компании Alibaba предотвратил 2,2 млрд кибератак 11 ноября во время Всемирного дня шопинга, который ещё называют Днём холостяка. Об этом заявил топ-менеджер компании по управлению рисками Джесси Чжэн в интервью агентству Синьхуа. Для предотвращения вредоносной деятельности хакеров в день глобальной распродажи на работу вышли более трёх тысяч it-специалистов.
— Компания приложила усилия для нейтрализации различных рисков: помимо выявления контрафактной продукции и реагирования на жалобы о действиях злоумышленников мы также занимались выявлением подозрительных транзакций, — добавил он (цитата по ТАСС).
Господин Чжэн добавил, что в этом году глобальная распродажа на Alibaba установила новый рекорд: общий объём выручки компаний-участников составил 268,3 млрд юаней, что эквивалентно "космической" сумме в $38,4 млрд. К слову, этот результат на 26% больше прошлогоднего. Лидерами распродаж стали китайский смартфон Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro.
А ранее Лайф сообщал, что россияне потратили в День холостяка на Aliexpress рекордные 17 млрд рублей. 11 и 12 ноября, в которые проходила большая распродажа, пять миллионов россиян совершили более 30 миллионов покупок.
Напомним, что заказы с AliExpress теперь можно будет забирать в "Пятёрочке".
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