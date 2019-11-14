ОНФ: Жителям зоны паводка в Иркутской области поступают угрозы от чиновников

Эксперты, которые выезжали в пострадавшие населённые пункты и общались с жителями, обеспокоены их эмоциональным состоянием и недовольством ликвидацией последствий стихии.

Вместо того чтобы активнее рассматривать обращения жителей пострадавших от паводков районов, представители власти оказывают на людей давление. Об этом сообщил журналистам руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов. Он рассказал, что на фоне заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области количество тревожных сигналов возросло.

— Жителям стали поступать звонки от представителей администрации. Региональной или муниципальной — не могу сказать. Но эти звонки поступали со словами о том, что, пожалуйста, не комментируйте ничего журналистам, мы вам всё выплатим. Люди свидетельствуют о том, что им угрожают, просят, чтобы никуда не лезли, иначе будут последствия, — сообщил Кузнецов.

Кроме того, люди активно жалуются в ОНФ, что с ними не ведётся постоянная работа, что никто из представителей региона не приезжает к ним на регулярной основе и не ведёт разъяснительную работу.

— Власть точно должна побороться за то, чтобы помочь людям по максимуму, а не рассказывать им, чтобы они ни во что не лезли, — рассуждает представитель ОНФ. — Позовите их к себе, позовите их в кабинет к губернатору, напоите их чаем, спросите, чем помочь.

Напомним, ОНФ выявил многочисленные нарушения при оказании помощи пострадавшим от паводка в Приангарье. Для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина создали мониторинговую группу, которая опросила 305 человек в 15 пострадавших населённых пунктах. Оказалось, что почти 70% жителей подтопленных территорий Иркутской области заявили, что не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. Ещё 90% сообщили о проблемах с выплатой компенсации.

Между тем количество погибших при летних паводках в Приангарье возросло до 26 человек.