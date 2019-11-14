Лайф публикует жуткое видео из дома престарелых, откуда вывезли 54 постояльцев

Стоимость проживания каждого постояльца составляла 21 тысячу рублей в месяц. По версии следствия, средства брались из пенсионных накоплений стариков без их согласия.

Лайф публикует видео из челябинского частного дома престарелых "Золотая осень", откуда сегодня 54 пенсионера экстренно госпитализированы.

При эвакуации удалось снять жуткие условия, в которых долгое время содержались пенсионеры: грязная кухня, тараканы, бегающие прямо по еде, кашица непонятного происхождения в вёдрах, клопы в постелях.

Кроме того, видно, что окна наглухо залиты монтажной пеной, при этом в помещениях отсутствовали форточки — значит, вентиляции в комнатах не было никакой, там стоял удушливый запах нечистот и испражнений. За пожилыми людьми явно не ухаживали.

На весь пансионат есть только одна кухня-гостиная, по одному туалету на этаж и одна ванна. Обеззараживание помещений, предметов и пациентов ультрафиолетовым облучателем не производилось, использовалась лишь хлорка.

Как уточняет Znak.com, постояльцы попадали в дом престарелых без согласия и выбраться оттуда уже не могли. Они не в курсе того, кто проживает в их квартирах и кто получает их пенсию. Кроме того, по данным СМИ, за три года работы "Золотой осени" около 50 стариков здесь уже умерли.

Ранее Лайф писал, что в учреждении нашли ряд серьёзных нарушений, всех пенсионеров госпитализировали.