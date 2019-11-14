СМИ: При стрельбе в школе в Калифорнии погиб один человек

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Фото © Twitter / LA County Sheriffs

Представители правоохранительных органов и больницы также сообщают о пяти пострадавших.

Один из пострадавших в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита (штат Калифорния) скончался в больнице, об этом сообщает телеканал CNN.

Помощник шерифа округа Лос-Анджелес Боб Бейзи сообщил о пяти пострадавших в результате инцидента, однако неизвестно, все ли они получили огнестрельные ранения.

Представитель больницы отметил, что два пациента остаются в критическом состоянии в медицинском учреждении.

Также ряд СМИ сообщает о том, что стрелок совершил самоубийство. Но власти опровергли это сообщение и заявили, что подозреваемый задержан, ему оказывают помощь в местном госпитале.

Напомним, 14 ноября неизвестный открыл стрельбу в школе Saugus в городе Санта-Кларита на юге Калифорнии. В связи с происшествием в нескольких близлежащих школах приостановили занятия. Учащихся эвакуировали.

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