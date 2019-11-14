Путин ответил на вопрос Лайфа о возможной встрече с Трампом

Глава государства уверен, что полноформатность переговоров зависит "не от помпезности, а от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов".

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС ответил на вопрос Лайфа о том, когда и где может быть возможна встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом и реальны ли полномасштабные переговоры, если лидер США приедет в Москву на празднование Дня Победы, 9 мая.

— Если президент [США Дональд Трамп] примет решение, сможет приехать, я имею в виду начавшуюся предвыборную кампанию в самих США, думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с фашизмом, даже в предвыборный период — хороший шаг, — сказал Путин.

По словам главы государства, полноформатность зависит "не от помпезности, а от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов".

— Мы готовы. Если США тоже готовы, то в этом смысле и случае хорошие переговоры возможны, — заключил президент России.

Ранее Путин выразил уверенность, что группа БРИКС уже превзошла формат G7.