Бузова призналась, что уже записывает трек для Евровидения

Ольга Бузова заявила, что собирается участвовать в Евровидении-2020. Для этого она уже записывает песню на английском языке. Об этом сообщает портал о шоу-бизнесе Super.

После выступления с треком на иностранном языке, написанном в 2017 году, на концерте в Москве поп-дива призналась, что это не последняя подобная композиция.

Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении Ольга Бузова

Фанаты приветствовали заявление певицы бурными аплодисментами и восторженными возгласами. Под видео с заявлением Бузовой в "Инстаграме" сразу же начали появляться комментарии неравнодушных.

Она победит! Вот увидите. И весь шоу-бизнес офигеет _alex_170

Даже если не выиграет, то в финал может попасть. Бузова делает классные шоу, что уж говорить. А как известно, Евровидение сейчас основывается только на шоу, а не на вокальных данных i.fedorov99

Ещё в мае этого года Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову выступить на Евровидении совместным дуэтом. Сам артист, правда, ничего ей не ответил.