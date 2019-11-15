Бузова призналась, что уже записывает трек для Евровидения

Ольга Бузова заявила, что собирается участвовать в Евровидении-2020. Для этого она уже записывает песню на английском языке. Об этом сообщает портал о шоу-бизнесе Super.
После выступления с треком на иностранном языке, написанном в 2017 году, на концерте в Москве поп-дива призналась, что это не последняя подобная композиция.
Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении
Ольга Бузова
Фанаты приветствовали заявление певицы бурными аплодисментами и восторженными возгласами. Под видео с заявлением Бузовой в "Инстаграме" сразу же начали появляться комментарии неравнодушных.
Она победит! Вот увидите. И весь шоу-бизнес офигеет
_alex_170
Даже если не выиграет, то в финал может попасть. Бузова делает классные шоу, что уж говорить. А как известно, Евровидение сейчас основывается только на шоу, а не на вокальных данных
i.fedorov99
Ещё в мае этого года Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову выступить на Евровидении совместным дуэтом. Сам артист, правда, ничего ей не ответил.
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