"Союзмультфильм" снимет ещё 26 серий "Ну, погоди!"

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По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению.

"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий культового мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Выход новых эпизодов приурочен к 50-летию любимых героев. Зрители смогут увидеть первые из них уже летом 2020 года.

— Перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению, — отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Ранее Лайф сообщал, что "Союзмультфильм" хочет создать собственный парк развлечений к 2020 году. Пилотный проект откроется летом 2020 года на ВДНХ в интерактивном павильоне.

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