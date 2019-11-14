"Союзмультфильм" снимет ещё 26 серий "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий культового мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Выход новых эпизодов приурочен к 50-летию любимых героев. Зрители смогут увидеть первые из них уже летом 2020 года.
— Перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению, — отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Ранее Лайф сообщал, что "Союзмультфильм" хочет создать собственный парк развлечений к 2020 году. Пилотный проект откроется летом 2020 года на ВДНХ в интерактивном павильоне.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram