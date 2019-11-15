Глава ВМС Украины недоволен усилением боевого потенциала России в Чёрном море

Он заявил, что Незалежная в ответ начнёт наращивание военно-морских возможностей, в том числе за счёт сотрудничества с НАТО.

Глава ВМС ВС Украины Игорь Воронченко пожаловался на усиление военного потенциала России в Чёрном море за счёт кораблей — носителей крылатых ракет "Калибр" во время выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе, сообщает Минобороны страны.

Он отметил, что Россия создала эшелонированную оборону против кораблей, усилив её средствами ПВО, в частности комплексами С-400 и новыми истребителями.

Адмирал назвал эти действия "угрозой" и подчеркнул, что Украина будет восстанавливать возможности своего флота и наращивать оборонный потенциал, в том числе за счёт сотрудничества со странами НАТО.

Ранее ВМС России на учениях "Гром-2019" запустили "калибры" и баллистические ракеты. Дальность их действия — около 2,5 тысячи километров.