Авиакомпаниям предложили разработать единые правила провоза животных

Это нововведение избавит пассажиров от поиска информации по весу и габаритам от каждого конкретного перевозчика.

Авиакомпаниям предложили разработать единые правила перевозки животных, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Общероссийского объединения пассажиров главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху.

В настоящее время каждый перевозчик устанавливает свои правила, поскольку в Федеральных авиационных правилах (ФАП) нет единой нормы по весу питомцев. Нововведение позволит пассажирам избавиться от выяснения нормативов в каждой конкретной компании.

Предлагается допускать в салон домашних животных в переноске, по сумме трёх измерений (длина, ширина и высота) не превышающей 115 сантиметров, общим весом восемь килограммов. За перевес будет возможна доплата или увеличение нормы, что станет конкурентным преимуществом.

Обсуждение этой проблемы началось после того, как 7 ноября молодой человек не смог улететь из Шереметьево, потому что его кота сочли слишком толстым. Михаил Галин из-за перевеса на два килограмма подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.