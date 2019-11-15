Эксперты рассказали, какие предметы туристы забирают из отелей чаще всего

В качестве "сувениров" постояльцы прихватывают туалетные принадлежности, тапочки и швейные наборы.

Эксперты рассказали, какие предметы посетители чаще всего увозят из отелей. Некоторые забирают даже туалетную бумагу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрос сервиса Туту.ру.

Большинство туристов забирает туалетные принадлежности, например маленькие упаковки геля для душа и шампуня, шапочки для душа, мыло, зубную щётку.

Ещё 8% опрошенных присваивают тапочки, 5% — швейные наборы. Реже всего увозят с собой халаты, полотенца и пепельницы, поскольку это уже можно расценить как кражу.

Респонденты рассказали, что забирают "сувениры" из отелей, чтобы сохранить память о месте отдыха. Некоторые считают, что полезные мелочи могут пригодиться им в поездках, походах или на даче.

В сентябре эксперты рассказали, что две трети российских туристов забирают из отелей шампуни.