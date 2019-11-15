В ООН призвали США вернуть сирийским властям нефтяные месторождения

США должны вернуть властям Сирии нефтяные месторождения и покинуть страну. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

— Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть, — цитирует Полянского ТАСС.

Он также подчеркнул, что присутствие военных США в Сирийской Арабской Республике незаконно, а их действия местные жители расценивают как грабёж и разбой.

По мнению Полянского, возврат нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в гуманитарную помощь сирийскому населению.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой по вопросу передачи захваченных ранее россиян, которые перешли на сторону сирийских террористов.