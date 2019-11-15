Пилот севшего в кукурузу самолёта объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Московской области самолёта А321 Дамир Юсупов объяснил в интервью сызранской телекомпании "КТВ-Луч", почему перестал представляться пассажирам перед началом полётов.

— Раньше приветствовал их на борту и говорил: "Командир экипажа Дамир Юсупов". Но после ЧП люди очень эмоционально реагируют на моё имя. Это вызывает в салоне ажиотаж. Волнения среди пассажиров быть не должно, — объяснил мужчина.

По словам Юсупова, через месяц после аварийной посадки он решил снова представиться пассажирам. Но это лишь вызвало "особый трепет" у людей на борту в тот момент, когда самолёт попал в турбулентность, добавил он.

— Тогда я снова перестал называть своё имя пассажирам, которые сидят в салоне, — сказал Юсупов.

Напомним, в августе авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, экстренно приземлился в кукурузном поле. У самолёта отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц. Благодаря пилотам и членам экипажа выжили все 226 пассажиров. Пилотам присвоили звание Героя России, а в сентябре экипаж получил квартиры.