Полиция установила личность стрелка из Калифорнии, убившего двух подростков

Правоохранители установили личность подростка, устроившего стрельбу в школе Saugus на юге Калифорнии. Им оказался 16-летний Натаниэль Берхоу. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителей органов правопорядка.

Отмечается, что школьник находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. На данный момент остаются неизвестными мотивы преступника и наличие каких-либо связей между ним и его жертвами.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в школе в городе Санта-Кларите. Подросток стрелял из пистолета 45-го калибра и убил двух других учащихся — девушку и юношу, ещё пять человек ранены.

Все занятия в близлежащих школах 14 ноября были отменены.