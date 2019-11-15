Президент Литвы помиловал двух россиян, осуждённых за шпионаж

СМИ не исключают, что процедура подразумевает их возможный обмен на двух литовцев и одного норвежца, которые осуждены в нашей стране по аналогичным статьям.

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осуждённых за шпионаж в 2017 году. Об этом стало известно в пятницу, 15 ноября.

Ранее СМИ не исключали, что помилование россиян связано с их возможным обменом на двух литовцев — Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамосайтиска — и норвежца Фроде Берга, которые осуждены в России по аналогичным статьям. Более того, в ноябре Науседа утвердил поправки в уголовный кодекс, которые определяют правовой механизм обмена лицами, осуждёнными за шпионаж с другими странами.

Тем не менее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова восьмого ноября заявила, что российское внешнеполитическое ведомство не в курсе готовящегося обмена осуждёнными между Россией и Литвой.

Ранее Лайф сообщал, что россиянина Филипченко приговорили к десяти годам лишения свободы за шпионаж. Мужчину задержали в 2015 году во время поездки через Литву из Калининградской области в Белоруссию.