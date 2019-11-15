Ноябрь назвали самым "депрессивным" месяцем

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал ноябрь самым "депрессивным" месяцем.

— Ноябрь — это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются к тому же циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию, — цитирует его ТАСС.

Метеоролог пояснил, что начало ноября и конец декабря всегда сопровождаются отсутствием солнца и хмурой погодой. Он также посоветовал в этот период проводить время в кругу друзей и близких и посещать различные культурные мероприятия.

Однако сегодня москвичей погода порадует солнцем и температурой воздуха до плюс 5−7 градусов. Осадков не ожидается.