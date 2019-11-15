Флорист рассказала об опасности кактусов для квартир

Эксперт также поделилась, какие растения можно держать в доме, а от каких лучше отказаться.

Кактусы — офисные растения, которые совершенно не подходят для квартиры. Об этом мастер-флорист Серафима Агеенко рассказала радио Sputnik. Она также дала совет, какие цветы будут полезны для дома.

— Для дома по всем правилам [кактус] не подходит. Это идет ещё от фэншуя, плюс к этому плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность. Особенно кактусы недопустимы в спальне, — говорит флорист.

Если вы всё же не можете отказаться от этих растений в своём доме, то Агеенко рекомендует разместить их около компьютера, так как они поглощают негативную энергию.

А вот в качестве растения, которое поможет улучшить качество жизни, флорист выделяет герань. Она очищает воздух от вредного углекислого газа, чем повышает работоспособность. Также стоит обратить внимание на денежное дерево. По мнению эксперта, оно приносит благополучие и притягивает деньги.

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