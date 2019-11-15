Австралийский Boeing совершил самый длительный перелёт в истории

Лайнер провёл в воздухе 19 часов 19 минут, он пролетел над территориями 10 стран.

Самолёт австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длительный беспосадочный перелёт в истории — из Великобритании в Австралию лайнер добрался за 19 часов 19 минут, сообщается в пресс-релизе компании.

Boeing 787 Dreamliner, вылетев из лондонского аэропорта Хитроу, пролетел над территориями 10 стран и успешно приземлился в Сиднее 15 ноября. Компания Qantas сообщает, что сэкономленного топлива хватило бы ещё на 1 час 45 минут полёта.

Отмечается, что это второй из трёх запланированных перелётов компании, направленных на исследование состояния экипажа и пассажиров при длительном нахождении в воздухе.

Ранее Лайф писал о первом рекорде по длительности беспосадочного перелёта, который также установила компания Qantas.