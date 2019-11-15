В КНДР назвали Байдена бешеной собакой

Бывший вице-президент США считается ярым критиком Северной Кореи и политики Дональда Трампа в отношении этой страны.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с жёсткой критикой на бывшего вице-президента США Джо Байдена из-за "клеветы" на лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщение, полное едких высказываний и нелицеприятных аллегорий в адрес политика, появилось в пятницу на официальном сайте агентства, сообщает ТАСС.

При этом журналисты не указывают, какие именно высказывания Байдена оскорбили Пхеньян. Впрочем, бывший вице-президент и без того считается ярым критиком Северной Кореи и политики Дональда Трампа в отношении этой страны.

— Байден продолжает вести себя безрассудно и никак не может взяться за ум, хотя его осудили и отвергли все люди, он является ни чем иным, как бешеной собакой, которая стремится только вцепиться кому-либо в горло, — говорится в сообщении ЦТАК.

Напомним, что Джо Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на выборах 2020 года и на данный момент лидером гонки. Согласно недавнему опросу Fox News, американцы в большей степени готовы проголосовать за бывшего вице-президента США, чем за действующего хозяина Белого дома.

Впрочем, Трамп конкуренции не боится. Ранее он заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над Байденом, комментируя скандал, приведший к процедуре его импичмента.