СКР опубликовал видео с места обнаружения тела 5-летней Даши, убитой отчимом

Мужчина уже сознался в убийстве девочки и указал точное место, где спрятал тело.

Следственный комитет России опубликовал страшное видео из Раздольненского района Крыма, где была найдена мёртвой 5-летняя Даша, которую трое суток искали полиция и добровольцы. В убийстве девочки сознался её отчим. Он же и показал, где спрятал тело.

Днём 12 ноября мужчина в ходе ссоры задушил ребёнка, затем вывез тело из дома и прикопал его землёй недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался сбежать из страны с родным младшим сыном, однако сделать этого ему по неизвестным пока причинам не удалось.

— По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки, — сообщили в СКР. — В настоящее время создана и работает следственная группа для детального установления всех обстоятельств жестокого преступления.

Известно, что мать Даши оставила двоих детей на воспитание мужчине, а сама улетела на работу в Китай. Узнав о пропаже дочери, она экстренно засобиралась на родину. Сейчас её местонахождение неизвестно.

Ранее Лайф сообщал, что о пропаже Даши сообщил её отец. По его словам, он оставил ребёнка в доме и уехал по делам, а когда вернулся — дочери дома не было.