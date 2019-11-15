Глава "Нафтогаза" отреагировал на заявление Путина по газу

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев отреагировал на слова президента России Владимира Путина о транзите и поставках газа в Незалежную.

— "Нафтогаз" никогда не отказывался покупать газ у "Газпрома" по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная — это "Газпром" отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту, — утверждает Коболев в "Фейсбуке".

Он также подтвердил слова российского лидера о том, что Украина действительно до конца этого года должна привести нормы энергетического законодательства в соответствие с европейскими законами.

Напомним, накануне президент России заявил, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом по газовому вопросу. Наша страна готова "работать и по транзиту, и по поставкам на саму Украину".