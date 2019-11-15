Названа дата встречи лидеров "нормандской четвёрки"

К слову, правительство ФРГ и офис Владимира Зеленского уже подтвердили своё участие.

Саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Франции Эмманюэля Макрона.

Таким образом, по данным агентства, лидеры России, Франции, Германии и Украины встретятся в следующем месяце в Париже. Саммит будет посвящён скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе.

Позже встречу 9 декабря подтвердили офис Владимира Зеленского и кабмин ФРГ.

Ранее глава украинского МИД заявлял, что Киев надеется провести встречу таким образом, чтобы Украина смогла "не только выжить, но и развиваться дальше".