Названа дата встречи лидеров "нормандской четвёрки"

Саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Франции Эмманюэля Макрона.
Таким образом, по данным агентства, лидеры России, Франции, Германии и Украины встретятся в следующем месяце в Париже. Саммит будет посвящён скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе.
Позже встречу 9 декабря подтвердили офис Владимира Зеленского и кабмин ФРГ.
Ранее глава украинского МИД заявлял, что Киев надеется провести встречу таким образом, чтобы Украина смогла "не только выжить, но и развиваться дальше".
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