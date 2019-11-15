16 жителей Оренбурга отравились пирожными из кондитерской

Сейчас в одном из самых популярных кафе города выявляют источник кишечной инфекции.

В Оренбурге 16 человек отравились пирожными и тортами из местной кондитерской. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По информации надзорного ведомства, с 10 по 14 ноября было зарегистрировано 16 случаев острой кишечной инфекции среди жителей города. Как выяснилось позднее, все они употребляли продукцию ООО "Грильяж".

Сейчас заболевшие лечатся в стационаре городской больницы или амбулаторно.

— Начато расследование причин заболеваемости, организованы противоэпидемические мероприятия. Проведено обследование производства ООО "Грильяж" с отбором проб питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с производственного оборудования и инвентаря, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сейчас деятельность кондитерской приостановлена, сотрудники отстранены от работы.

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