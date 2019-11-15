Директор Алибасова отреагировал на отравление известного математика "Кротом"

По его словам, из-за ярких упаковок подобных чистящих средств страдают люди со слабым зрением или дети, которые по ошибке могут принять бутылёк за напиток.

В России сотни случаев отравления людей чистящими средствами по неосторожности, и инцидент с профессором МГУ это подтверждает. Об этом Лайфу заявил Вадим Горжанкин, PR-директор продюсера Бари Алибасова, который ранее также пострадал от отравления химикатами.

— Сегодняшнее происшествие с профессором МГУ в очередной раз продемонстрировало то, что требования Бари Алибасова к производителям "Крота" на предмет безопасности упаковки более чем актуальны. Дело в том, что, к сожалению, этот случай, он не последний, потому что, как говорит статистика, подобных случаев в России даже не сотни, их тысячи, — отметил Горжанкин.

Он добавил, что адвокаты Алибасова продолжат добиваться того, чтобы производители изменили упаковку товара.

Ранее Лайф писал, что известный математик Олег Ивашёв-Мусатов отравился средством для прочистки труб "Крот". Сейчас учёный в тяжёлом состоянии находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского.