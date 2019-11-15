Полиция Франции задержала подозреваемых в подготовке покушения на Макрона

Задержание было произведено в рамках расследования дела об угрозах со стороны радикальных организаций.

Полиция Франции задержала двух человек, угрожавших совершить покушение на президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на осведомлённые источники.

Сообщается о мужчинах 30 и 45 лет, задержанных на востоке страны.

Задержание было произведено в рамках расследования дела об угрозах со стороны крайне правых в ноябре 2018 года. Подозреваемые предстали перед судом, им будут предъявлены обвинения по делу о терроризме.

В прошлом году во Франции было задержано шесть человек, готовивших покушение на Макрона, они относились к представителям радикальных организаций. Позже им были предъявлены обвинения.