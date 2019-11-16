США расширили санкции в отношении Кубы

США расширили санкционный список в отношении Кубы, включив в него пять местных гостиниц, которые принадлежат вооружённым силам островного государства. Заявление об этом сделал госсекретарь Майк Помпео, чьи слова опубликовал Госдепартамент США.
— Я объявляю о решении обновить чёрный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены, — подчеркнул американский госсекретарь.
Отмечается, что санкции будут действовать в отношении одной из столичных кубинских гостиниц: одной — в городе Варадеро и ещё трёх — на архипелаге Хардинес-дель-Рей.
Санкции американского внешнеполитического ведомства вступают в силу с 19 ноября.
Как сообщал Лайф, в октябре США приостановили рейсы на Кубу якобы из-за финансирования "режима Мадуро" в Венесуэле. Позднее Генассамблея ООН осудила 57-летнее "удушающее" эмбарго США против Кубы.
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