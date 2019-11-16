Учёные рассказали, какой напиток препятствует старению и воспалениям

Проведённое исследование показало, что в кофе содержится большое количество антиоксидантов, которые препятствуют старению и развитию различных воспалений.

По словам учёных, напиток нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают в организме окислительный процесс. Этот процесс приводит прежде всего к развитию хронических заболеваний и старению.

— Учёные определили приблизительно тысячу антиоксидантов в кофейных зёрнах, а сотни новых формируются в процессе их обжарки. Антиоксиданты сражаются с воспалениями — основной причиной самых разных хронических расстройств, включая артриты, атеросклероз и злокачественные новообразования, — пишет портал "Медикфорум".

Причём количество чашек кофе, которое, по подсчётам учёных, следует выпить, чтобы не допустить развития серьёзных заболеваний, составляет около трёх- четырёх в день. А вот если выпить больше — дополнительных преимуществ для здоровья уже не будет.

Также отмечается, что многие учёные связывают высокое потребление кофе со сниженным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, заболеваний печени, а также диабета. При этом стоит обратить внимание на то, что вы добавляете в напиток: следует строго контролировать количество сахара, сливок или молока, уточняют эксперты.

Ранее сообщалось, что в организме кофеманов был обнаружен ряд полезных бактерий, которых у не пьющих кофе людей гораздо меньше. А вот уровень вредных бактерий у любителей кофе оказался, наоборот, пониженным.