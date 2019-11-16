Россияне стали покупать меньше сигарет

Аналитики выяснили, что россияне стали заметно меньше покупать сигареты. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформы фискальных данных.
Уточняется, что аналитики "Платформы ОФД" исследовали более 900 тысяч российских касс и зафиксировали падение спроса на 5%. Эксперты "Такскома" после изучения более 17 миллиардов чеков пришли к выводу, что эта цифра достигла 7%.
— Сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет. Тенденция выражена в столице и городах-миллионниках. Если ранее покупателями такой продукции выступали в основном молодые люди, то сегодня их доля размывается более возрастными категориями потребителей, — рассказал представитель "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков.
Он обратил внимание на то, что сигареты и устройства для нагревания табака производят одни и те же компании.
Также отмечается, что россияне стали меньше покупать в аптеках препараты для борьбы с вредной привычкой.
Напомним, ранее учёные доказали смертельное влияние электронных сигарет на человека. Им удалось выявить взаимосвязь между вредной привычкой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
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